Verkehr

Motorrad kracht gegen Auto - Polizei findet Betäubungsmittel

Nach einem schweren Zusammenstoß kommt der Biker ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wird die Polizei auf mehrere Verstöße aufmerksam.

Gegen den schwer verletzten Biker wird wegen mehrerer Verstöße ermittelt. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Gegen den schwer verletzten Biker wird wegen mehrerer Verstöße ermittelt. (Archivbild)

Emmendingen (dpa/lsw) - Nach einem schweren Zusammenstoß hat die Polizei Betäubungsmittel in der Kleidung eines Motorradfahrers gefunden. Außerdem sei der Mann ohne Fahrerlaubnis und mit einem Kennzeichen, das nicht auf sein Motorrad zugelassen war, unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Gegen ihn werde ermittelt. 

Den Angaben nach soll der 38-Jährige am Dienstag in Emmendingen immer wieder Fahrzeuge überholt haben, die vor ihm fuhren. Als eine 63-Jährige mit ihrem Wagen nach links abgebogen sei, sei es zur Kollision mit dem überholenden Biker gekommen. Laut Polizei verletzte sich der Motorradfahrer bei dem Sturz lebensgefährlich. Demnach wurde er in eine Klinik gebracht und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Die Autofahrerin sei nicht verletzt worden.

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