Verkehrsunfall

Motorradfahrer bei Ausweichmanöver schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf einer Kreisstraße unterwegs, als er plötzlich stark bremsen und ausweichen muss. Er stürzt und verletzt sich schwer.

Die Polizei prüft, ob das Gestänge einer Feldspritze in die Fahrbahn ragte und so den Unfall auslöste. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei prüft, ob das Gestänge einer Feldspritze in die Fahrbahn ragte und so den Unfall auslöste. (Symbolbild)

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Ausweichmanöver im Ostalbkreis schwer verletzt. Der Mann war am Freitagnachmittag bei Abtsgmünd unterwegs, als möglicherweise das Gestänge einer Feldspritze an einem Traktor in die Fahrbahn ragte, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer bremste stark ab und versuchte auszuweichen. Dabei kam er von der Straße ab und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Traktor kam es nicht. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

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