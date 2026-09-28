Motorradfahrer bei Unfall mit Linienbus verletzt
Bei Leimen kommt es zum Zusammenstoß zwischen einem Biker und einem Bus. Der Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus.
Leimen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Linienbus zusammengestoßen und verletzt worden. Wie schwer, war laut Polizei zunächst unklar. Ein Rettungswagen fuhr ihn ins Krankenhaus, auch ein Hubschrauber war vor Ort gewesen.
Im Bus kam niemand zu Schaden. Wie viele Menschen sich in dem Fahrzeug befanden, war zunächst nicht bekannt. Die L600 wurde gesperrt.