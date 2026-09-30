Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Zustand kritisch
Ein 56-jähriger Motorradfahrer stößt mit einem Auto zusammen. Er wird lebensgefährlich verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Rudersberg (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 56-Jährige bei Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) unterwegs und geriet auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort sei er mit dem Auto eines 61-jährigen Fahrers zusammengestoßen.
Laut Polizei erlitt der Motorradfahrer dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sein Zustand sei weiterhin kritisch. Die Fahrbahn war laut Polizei für einige Stunden gesperrt.