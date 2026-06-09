Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeuge hält ihn auf
Ohne Führerschein und Kennzeichen, dafür unter Drogen: Ein Motorradfahrer versucht, der Polizei zu entkommen – bis ein Zeuge eingreift.
Gelnhausen (dpa/lhe) - Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ohne Versicherung und gültigen Führerschein ist wohl unter Drogeneinfluss vor einer Kontrolle der Polizei in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) geflüchtet. Am Ende seiner Flucht habe ihn ein Zeuge gepackt und so dafür gesorgt, dass die Polizei ihn festnehmen konnte, teilte die Polizei mit.
Der Mann sei der Polizei aufgefallen, weil er ohne Kennzeichen unterwegs gewesen sei. Bei der Flucht am Montagnachmittag sei der 44-Jährige auch über Bürgersteige gefahren, hieß es. Eine Frau habe zurückweichen müssen.
Schließlich sei der Mann in einen Feldweg abgebogen und habe dort wegen eines parkenden Autos bremsen müssen. Der Fahrer des Wagens habe sich außerhalb seines Autos aufgehalten, sei auf die Verfolgung aufmerksam geworden und habe den 44-Jährigen gepackt. Dieser habe daraufhin sein Motorrad fallen lassen und sei davongerannt. Die Polizei habe ihn aber eingeholt.
Der Mann habe augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Ihm wurde Blut abgenommen. Gegen den 44-Jährigen werde nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, schrieb die Polizei. Sie sucht Zeugen.