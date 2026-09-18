Tödlicher Unfall

Motorradfahrer kollidiert mit Auto und stirbt

Ein junger Motorradfahrer stürzt in einer Kurve. Dann kollidiert er mit einem Auto – mit schlimmen Folgen.

Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. (Symbolbild)

Sulzbach/Laufen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei der Kollision mit einem Auto getötet worden. Der 19-Jährige sei zuvor in einer Kurve von seinem Motorrad gestürzt, teilte die Polizei mit. Er sei am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 19 bei Sulzbach-Laufen in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs gewesen. Sein Fahrzeug kollidierte noch mit zwei weiteren Autos. Einsatzkräfte sperrten die B19 für die Unfallaufnahme komplett.

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