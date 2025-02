Motorradfahrer nach Unfall mit Auto in Lebensgefahr

Waghäusel (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Am Nachmittag wollte ein 39-Jähriger mit dem Auto nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er nach eigener Aussage den entgegenkommenden Motorradfahrer wegen der tief stehenden Sonne übersehen.