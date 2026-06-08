Motorradfahrer schwer verletzt – Unfall nach Tempokontrolle

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 68-Jährige habe auf der Landesstraße 3196 in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren, teilte die Polizei mit. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Fulda geflogen worden.

Kurz zuvor hatte die Polizei auf der Strecke Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Rahmen einer europaweiten Aktion wurden laut Mitteilung am Samstag 207 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten stellten demnach 26 Geschwindigkeitsverstöße fest - etwa jedes achte Fahrzeug war somit zu schnell unterwegs. Die höchste Überschreitung stellten die Beamten bei einem Motorradfahrer mit 49 Kilometern pro Stunde über dem Limit von 80 km/h fest.

Immer wieder Unfälle auf beliebter Motorradstrecke

Hintergrund der Kontrollen sind laut Polizei ein Anstieg von Alleinunfällen insbesondere in Kurven sowie Beschwerden über Lärmbelästigung. Die kurvenreiche Strecke gelte seit vielen Jahren als beliebte Motorradroute und sei zugleich immer wieder Schauplatz schwerer und teils tödlicher Verkehrsunfälle, hieß es. Auch in diesem Jahr kam es laut Mitteilung dort bereits zu mehreren schweren Unfällen, an denen Motorradfahrer beteiligt waren.