Fulda (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 66 in Höhe Fulda ums Leben gekommen. Der 27-Jährige war am Sonntagabend zwischen den Anschlussstellen Fulda-Süd und Neuhof-Nord aus noch ungeklärter Ursache in das Auto vor sich gefahren und gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle.