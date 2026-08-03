Müllauto kollidiert mit S-Bahn – Fahrer schwer verletzt

Flörsheim (dpa/lhe) - Bei einer Kollision mit einer S-Bahn bei Flörsheim ist der Fahrer eines Müllautos schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach hat das Müllauto am Morgen mutmaßlich bei einem Wendemanöver den Sicherheitsabstand zur Bahnstrecke unterschritten. Dadurch sei es von der S-Bahn erfasst worden.