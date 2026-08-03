Unfall am Morgen

Müllauto kollidiert mit S-Bahn – Fahrer schwer verletzt

Ein Müllfahrzeug kollidiert in Flörsheim mit einer S-Bahn, insgesamt werden vier Menschen verletzt. Der Bahnverkehr musste zwischenzeitlich eingestellt werden. Was über den Unfall bekannt ist.

Der Fahrer des Müllfahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Mike Seeboth/dpa
Der Fahrer des Müllfahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Flörsheim (dpa/lhe) - Bei einer Kollision mit einer S-Bahn bei Flörsheim ist der Fahrer eines Müllautos schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach hat das Müllauto am Morgen mutmaßlich bei einem Wendemanöver den Sicherheitsabstand zur Bahnstrecke unterschritten. Dadurch sei es von der S-Bahn erfasst worden. 

Aufgrund des Einsatzes sei der Bahnverkehr zwischenzeitlich eingestellt worden. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich nach Angaben der Bundespolizei 112 Personen in dem Zug, die den Unfallort in einem anderen Zug verlassen konnten. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar.

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