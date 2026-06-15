Münzen, Waffen und Drogen bei mutmaßlichem Dieb gefunden

Singen (dpa/lsw) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei in Singen (Kreis Konstanz) zahlreiche mutmaßlich gestohlene Gold- und Silbermünzen sowie Waffen und Drogen gefunden. Der 43-jährige Bewohner sei noch vor Ort festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der mutmaßliche Dieb wird unter anderem verdächtigt, im Februar in die Wohnung eines 79-Jährigen eingebrochen zu sein und dort Münzen in beträchtlichem Wert gestohlen zu haben.

Bei der Durchsuchung am Freitag fanden die Beamten nicht nur die Münzen des 79-Jährigen, sondern auch weitere Gold- und Silbermünzen aus einem anderen, bislang ungeklärten Diebstahl. Zudem seien mehrere Schusswaffen, Munition, Betäubungsmittel und Medikamente sichergestellt worden. Der 43-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Diebstählen und den gefundenen Waffen und Drogen dauern an. Der genaue Wert der Münzen wurde nicht mitgeteilt.