Polizei findet drei Schusswaffen bei Durchsuchung in Bühl

Bühl (dpa/lsw) - Nach der mutmaßlichen Bedrohung eines Mannes mit einer Langwaffe hat die Polizei die Wohnung eines 29-Jährigen in Bühl durchsucht. Bei dem Einsatz im Landkreis Rastatt wurden drei Schusswaffen gefunden und sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst hätten die Beamten in der Nacht zum Montag einen Hinweis bekommen, dass ein Mann von dem 29-Jährigen bedroht worden sein soll. Überprüfungen und Befragungen hätten den Verdacht erhärtet, dass ein Anwohner unerlaubt Waffen besitzen könnte. Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, durchsuchten die Beamten am frühen Abend unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften die Wohnung des Mannes.