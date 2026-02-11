Mutmaßliche Drogendealerin auf Autobahn geschnappt
Polizeibeamte kontrollieren Verkehrsteilnehmer auf der A6 bei Hockenheim. Und ihr Geruchssinn bringt sie auf die richtige Spur.
Hockenheim (dpa/lsw) - Nachdem Autobahnpolizisten an der Rastanlage Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) kiloweise Drogen in ihrem Kofferraum gefunden haben, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen die 52-Jährige nach gemeinsamen Angaben der unerlaubten Einfuhr und des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie mit einem neuen psychoaktiven Stoff.
Beamte hatten am Dienstag eine Verkehrskontrolle an der Autobahn 6 gemacht und aus dem Wagen der Frau Cannabis gerochen. Als sie das Auto durchsuchten, fanden sie in einem Koffer etwa 1,7 Kilogramm Amphetamin, 4,5 Kilogramm Ecstasy sowie etwas mehr als 10 Kilogramm Ketamin, wie es hieß. Die Tatverdächtige nahmen sie vorläufig fest.
Sogenannten neue psychoaktive Stoffe wie Ketamin sind Substanzen, die nicht in der Anlage des Betäubungsmittelgesetzes aufgeführt sind, wie etwa die illegalen Drogen Kokain und Heroin.