Kriminalität

Mutmaßliche Drogendealerin auf Autobahn geschnappt

Polizeibeamte kontrollieren Verkehrsteilnehmer auf der A6 bei Hockenheim. Und ihr Geruchssinn bringt sie auf die richtige Spur.

Unter anderem Amphetamin haben Polizisten im Reisekoffer einer Autofahrerin auf der A6 gefunden. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Unter anderem Amphetamin haben Polizisten im Reisekoffer einer Autofahrerin auf der A6 gefunden. (Symbolbild)

Hockenheim (dpa/lsw) - Nachdem Autobahnpolizisten an der Rastanlage Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) kiloweise Drogen in ihrem Kofferraum gefunden haben, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen die 52-Jährige nach gemeinsamen Angaben der unerlaubten Einfuhr und des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie mit einem neuen psychoaktiven Stoff.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beamte hatten am Dienstag eine Verkehrskontrolle an der Autobahn 6 gemacht und aus dem Wagen der Frau Cannabis gerochen. Als sie das Auto durchsuchten, fanden sie in einem Koffer etwa 1,7 Kilogramm Amphetamin, 4,5 Kilogramm Ecstasy sowie etwas mehr als 10 Kilogramm Ketamin, wie es hieß. Die Tatverdächtige nahmen sie vorläufig fest.

Sogenannten neue psychoaktive Stoffe wie Ketamin sind Substanzen, die nicht in der Anlage des Betäubungsmittelgesetzes aufgeführt sind, wie etwa die illegalen Drogen Kokain und Heroin.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hockenheim: 4,5 Kilo Ecstasy - Mutmaßliche Drogen-Schmugglerin auf A6 festgenommen
Vorläufig festgenommen

Hockenheim: 4,5 Kilo Ecstasy - Mutmaßliche Drogen-Schmugglerin auf A6 festgenommen

Eine Niederländerin ist bei einer Verkehrskontrolle auf der A6 bei Hockenheim mit über 16 Kilogramm Drogen im Kofferraum erwischt worden.

vor 1 Stunde

Autobahn 6 bei Hockenheim wieder freigegeben
Polizeieinsatz

Autobahn 6 bei Hockenheim wieder freigegeben

Zwei Lastwagen stoßen zusammen, ein Auto fällt von einer Ladefläche - und die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

19.01.2026

19-Jähriger rast Polizei auf Autobahn davon
Flucht bei Kontrolle

19-Jähriger rast Polizei auf Autobahn davon

Beamte wollen einen jungen Autofahrer auf der Autobahn 5 kontrollieren, doch der drückt aufs Gaspedal. Als die Polizei ihn schließlich einholt, wird der Grund für die Flucht schnell klar.

01.10.2025

«Vom Verkehr genervt» – 50-Jährige tanzt auf Autobahn
Verkehr

«Vom Verkehr genervt» – 50-Jährige tanzt auf Autobahn

Erst tanzt sie auf der Autobahn, dann blockiert sie eine Kreuzung: Warum die 50-Jährige trotzdem nicht in Gewahrsam bleibt.

20.08.2025

Betrunken und unter Drogen in parkendes Auto gefahren
Hirschberg

Betrunken und unter Drogen in parkendes Auto gefahren

Am Sonntag ist in Hirschberg ein 38-Jähriger unter Drogen und Alkoholeinfluss in ein parkendes Auto gefahren.

05.03.2024