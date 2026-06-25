Mutmaßlicher Chlorgasaustritt – auch Rettungskräfte verletzt
Nach einem mutmaßlichen Chlorgasaustritt in Wannweil mussten fünf Menschen, darunter auch Rettungskräfte, ins Krankenhaus. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch offen.
Wannweil (dpa/lsw) - In einem Einfamilienhaus in Wannweil (Kreis Reutlingen) ist mutmaßlich Chlorgas ausgetreten. Fünf Menschen, darunter der Bewohner, Angehörige und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, wurden leicht verletzt in Kliniken gebracht. Der Bewohner habe Arbeiten mit noch unbekannten Gefäßen in seinem Haus durchgeführt, aus denen das Gas ausgetreten sein könnte, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich habe er einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen und den Notruf gewählt.
Die Feuerwehr entsorgte die Gefäße und belüftete das Haus. Auch umliegende Gebäude wurden am Vormittag geräumt. 16 Menschen kamen daraufhin in einem von der Stadt gestellten Aufenthaltsraum unter. Zwei Stunden später konnten sie in ihre Häuser zurück. Wie es genau zu dem Gasaustritt kommen konnte, blieb zunächst unklar.