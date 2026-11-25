Mutmaßlicher Dealer im Teenie-Alter festgenommen
Mit Feinwaage und Kokain erwischen Polizisten einen mutmaßlichen Drogenhändler in Stuttgart. Und der Verdächtige ist noch nicht einmal erwachsen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Polizisten haben in Stuttgart einen mutmaßlichen Drogendealer im Teenageralter festgenommen. Der Junge hatte Haschisch, Tabletten und Bargeld bei sich, wie die Polizei mitteilte. Beamten hatten den 15-Jährigen am Dienstagabend in einer Straße mit Feinwaage und Plastikfolie gesehen und kontrollieren wollen.
Darauf soll der Jugendliche versucht haben wegzulaufen und dabei zunächst rund vier Gramm Kokain weggeworfen haben. Die Beamten nahmen ihn aber vorläufig fest und durchsuchten ihn. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf die Straße entlassen.