Kriminalität

Mutmaßlicher Drogendealer in Stuttgart geschnappt

Ein Mann mit allerlei Drogen geht der Stuttgarter Polizei in der Innenstadt ins Netz. Bei einer Kontrolle und anschließender Wohnungsdurchsuchung werden die Beamten fündig.

Nach der Festnahme eines 25-Jährigen stellte die Polizei erhebliche Mengen Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten sicher. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Nach der Festnahme eines 25-Jährigen stellte die Polizei erhebliche Mengen Marihuana, Kokain und Ecstasy-Tabletten sicher. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Stuttgarter Stadtgebiet haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Stuttgart gemeinsam mitteilten, hatten Einsatzkräfte den 25-Jährigen am Samstag in der Rathauspassage kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten demnach zehn Gramm Marihuana, eine Kokainplombe sowie rund 50 Ecstasy-Tabletten.

Aufgrund des dringenden Verdachts, dass der Beschuldigte «unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt» hat, wurde seine Wohnung durchsucht. Dort beschlagnahmten die Polizisten den Angaben nach weitere rund 300 Gramm Marihuana und zehn Gramm Kokain. Der Mann wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Den Angaben zufolge soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mutmaßlicher Drogendealer bunkert eine Million Euro Bargeld
Oberhausen-Rheinhausen

Mutmaßlicher Drogendealer bunkert eine Million Euro Bargeld

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oberhausen-Rheinhausen stößt die Polizei auf eine Million Euro Bargeld und Drogen. Was die Ermittler sonst noch fanden.

26.02.2026

Erbach: Marihuana, Steroide und Falschgeld bei Razzia entdeckt - Hundestaffel im Einsatz 
Wohnungsdurchsuchung

Erbach: Marihuana, Steroide und Falschgeld bei Razzia entdeckt - Hundestaffel im Einsatz 

Die Polizei hat bei einer Razzia in Erbach Drogen, Steroide und Falschgeld gefunden. Ein 26-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

21.11.2025

Mutmaßliche Drogendealer festgenommen
Polizei

Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Ermittler haben eine mutmaßliche Dealerbande im Visier. Die Verdächtigen sollen Ware beschafft haben. Und die Polizei wird im Fahrzeug fündig.

19.03.2025

Kassel

Polizei findet über 68 Kg Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Sicherheitsbehörden verschaffen sich mit einem richterlichen Beschluss Zutritt zu einer Wohnung. Richtig fündig werden sie aber erst nebenan.

27.03.2024

Festnahme

Mutmaßlicher Drogendealer nach Durchsuchung gefasst

16.10.2023