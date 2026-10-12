Mutmaßlicher Mordversuch am Vater - Untersuchungshaft
Ein Mann soll versucht haben, seinen 91 Jahre alten Vater zu töten. Was ist in Ludwigsburg geschehen?
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Weil er in Ludwigsburg versucht haben soll, seinen Vater zu töten, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 61-jährige Verdächtige sei am Sonntag in Stuttgart festgenommen und heute dem Haftrichter vorgeführt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler werfen ihm versuchten Mord vor. Zuvor hatten Einsatzkräfte unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann gefahndet.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der deutsche Staatsangehörige am Mittwoch versucht haben, seinen 91 Jahre alten Vater zu töten. Demnach soll er bei seinem Vater zu Hause gewesen sein, ihn mit stumpfer Gewalt schwer verletzt und in seiner Wohnung zurückgelassen haben. Danach soll er geflohen sein. Eine Zeugin fand den schwer verletzten Senior.
Zu den Hintergründen, einer möglichen Tatwaffe und den Umständen der Festnahme machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angabe.