Mutmaßlicher Serieneinbrecher aus Groß-Gerau festgenommen
Spuren an verschiedenen Tatorten führten die Ermittler zu einem 37-jährigen Verdächtigen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie mögliche Tatkleidung – was die Polizei noch prüft.
Groß-Gerau (dpa/lhe) - In Groß-Gerau ist ein 37 Jahre alter mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen worden. Der Tatverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.
Demnach habe eine vorherige Spurensicherung an verschiedenen Tatorten in zwei Fällen zu Treffern in der Polizeidatenbank geführt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen sei mögliche Tatkleidung sichergestellt worden. Laut Polizei wurde der Mann am vergangenen Mittwoch (11. November) festgenommen und einen Tag später in Untersuchungshaft gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zu potenziellen weiteren Taten, dauern an.