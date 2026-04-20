Kriminalität

Mutmaßliches Autorennen - Führerscheine beschlagnahmt

Mit über 100 Kilometern pro Stunde sollen sich zwei junge Männer ein Rennen geliefert haben. Und zwar in der Innenstadt. Das hat Folgen.

Die Führerscheine wurden bei der Kontrolle beschlagnahmt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Führerscheine wurden bei der Kontrolle beschlagnahmt. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Weil sie sich offensichtlich in der Innenstadt Aalens (Ostalbkreis) ein illegales Autorennen geliefert haben, hat die Polizei die Führerscheine von zwei jungen Männern beschlagnahmt. Diese hätten in der Nacht mit ihren Fahrzeugen über 100 Kilometer pro Stunde erreicht, obwohl nur 50 erlaubt gewesen seien, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Bei einer anschließenden Kontrolle hätten die Beamten noch qualmende Reifen und stark erhitzte Bremsen an den Fahrzeugen der 20 und 22 Jahre alten Männer festgestellt.

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