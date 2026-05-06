Tragisches Unglück

Mutter stirbt bei Unfall – Zehnjähriger Sohn saß am Steuer

Ein zehnjähriger Junge wollte einen Kleintransporter umparken – mit schrecklichen Folgen für seine Mutter. Was die Ermittler zum Unfallhergang sagen.

Das Fahrzeug sollte von dem Zehnjährigen umgeparkt werden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Das Fahrzeug sollte von dem Zehnjährigen umgeparkt werden. (Symbolbild)

Alsbach-Hähnlein (dpa) - Bei einem tragischen Unfall mit einem Kleintransporter ist in Südhessen eine 39 Jahre alte Mutter ums Leben gekommen. Ihr zehn Jahre alter Sohn soll versucht haben, das auf einem Privatgrundstück in Alsbach-Hähnlein südlich von Darmstadt stehende Fahrzeug umzuparken und dabei die Kontrolle verloren haben, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten.

Die Mutter habe am Dienstagnachmittag deshalb versucht einzugreifen, sei dabei von dem Kleintransporter erfasst worden und habe tödliche Verletzungen erlitten. Der Kleintransporter habe anschließend das Hoftor durchbrochen und sei gegen einen am Straßenrand geparkten Wagen geprallt. Das Kind blieb körperlich unverletzt. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Zehnjährige mit dem Einverständnis der Mutter am Steuer saß. Das Fahrzeug sollte wegen Gartenarbeiten umgeparkt werden.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallgutachter, um den genauen Hergang zu klären und auch zu prüfen, ob es womöglich technische Mängel am Fahrzeug gab. Formal leitete sie ein Todesermittlungsverfahren ein, Kinder unter 14 Jahren sind nicht strafmündig.

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