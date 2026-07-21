Mysteriöser Fund: Zwei Autos rund drei Jahrzehnte in See

Krauchenwies (dpa/lsw) - Einsatzkräfte haben zwei Autos von dem Grund eines Sees bei Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) geholt. Die Ermittler gehen nach Polizeiangaben davon aus, dass die Fahrzeuge bereits seit rund 30 Jahren in dem Gewässer lagen. Sie waren bereits im Juni bei Ablach auf dem Grund entdeckt worden. Daraufhin leitete die Polizei Ermittlungen wegen eines Diebstahlverdachts ein.

In einer aufwendigen Bergungsaktion hoben Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Bauhof die beiden Autos Anfang Juli an Land. Bislang seien nach wie vor keine Besitzer bekannt und auch der Hintergrund der Entsorgung in dem See sei ungeklärt. An einem Wagen war ein Kennzeichen mit einem Stempel einer Hauptuntersuchung von 1996 angebracht. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die Autos möglicherweise bereits seit rund drei Jahrzehnten auf dem Grund des Sees lagen.