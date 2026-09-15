Unglück

Nach Absturz: Kein Hinweis auf medizinisches Problem

Nach dem Absturz eines Flugzeuges an der Grenze von Hessen und Baden-Württemberg geht die Ursachensuche weiter. Nun liegen die ersten Ergebnisse der Obduktion des Piloten vor.

Das Kleinflugzeug war am 6. September nahe einem Flugplatz abgestürzt. (Archivbild) Foto: Rene Priebe/PR-Video/dpa
Das Kleinflugzeug war am 6. September nahe einem Flugplatz abgestürzt. (Archivbild)

Viernheim/Weinheim (dpa) - Nach dem Absturz eines Flugzeuges bei Viernheim mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten hat die Staatsanwaltschaft keinen Hinweis auf ein medizinisches Problem des Piloten. Das sei das vorläufige Ergebnis der Obduktion, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde in Darmstadt. Zunächst hatte der Südwestrundfunk über das Obduktionsergebnis berichtet.

Nun werde weiter untersucht, ob ein Flugfehler vorlag oder ein technischer Defekt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Kleinflugzeug war am 6. September nahe einem Flugplatz im baden-württembergischen Weinheim abgestürzt, auf dem ein Fest stattfand. Nach Angaben der Polizei starben der 67 Jahre alte Pilot und ein 76 Jahre alter Passagier. Eine 40 Jahre alte Frau und ein dreijähriges Kind wurden schwer verletzt.

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