Nach Absturz von Kleinflugzeug soll Pilot obduziert werden

Viernheim/Weinheim (dpa) - Nach dem Absturz eines Flugzeuges bei Viernheim mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten soll die Leiche des Piloten nach dem Willen der Staatsanwaltschaft obduziert werden. «Um feststellen zu können, ob ein medizinischer Notfall bei dem Piloten vorlag, soll eine Leichenöffnung durchgeführt werden», teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dies sei beim Amtsgericht beantragt worden.