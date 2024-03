Nach Aprilwetter wird es wieder frühlingshaft

Offenbach (dpa/lhe) - Nach Aprilwetter am Wochenende wird es zum Start in die neue Woche in Hessen wieder frühlingshafter. Nach teilweise Regen und Graupelschauern am Samstag und Sonntag bleibt es am Montag weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Temperaturen steigen dann auf Höchstwerte von 10 bis 14 Grad. Am Dienstag wird es mit bis zu 16 Grad noch ein wenig wärmer. Der Tag werde heiter bis wolkig und bleibe niederschlagsfrei.