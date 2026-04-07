European League

Nach Aufholjagd: Melsungen im European-League-Viertelfinale

Handball-Bundesligist MT Melsungen schafft doch noch den Einzug ins Viertelfinale der European League. Die Nordhessen überrollen Fredericia HK im Playoff-Rückspiel.

Mohamed Darmoul war gegen Fredericia der beste Werfer Melsungens (Archivbild). Foto: Swen Pförtner/dpa
Mohamed Darmoul war gegen Fredericia der beste Werfer Melsungens (Archivbild).

Kassel (dpa/lhe) - Die MT Melsungen hat das Handball-Wunder geschafft und ist ins Viertelfinale der European League eingezogen. Im zweiten und entscheidenden Playoff-Spiel gegen Fredericia Handboldklub aus Dänemark gewannen die Nordhessen mit 35:26 (17:12) und konnten damit die 29:35-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Bester Werfer war Mohamed Darmoul mit neun Toren. 

Melsungen zeigte von Beginn an ein anderes Gesicht als noch vor einer Woche in Dänemark. Konzentriert und griffig in der Abwehr, nach vorn mit gutem Tempo lagen die Hausherren früh in Front. Doch die Dänen blieben dran. Erst kurz vor der Pause stellte die MT auf fünf Tore Vorsprung. Die Zuschauer spürten, dass das Weiterkommen in greifbare Nähe gerückt war und trieben die Spieler auch nach dem Wiederanpfiff lautstark an. 

Im Viertelfinale gegen den FC Porto

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Nur drei Minuten später war es dann so weit. Melsungen hatte erstmals sechs Tore Vorsprung (19:13/34. Minute). Bis Mitte der zweiten Halbzeit wuchs der Vorsprung auf neun Tore an. Das gaben die Hausherren nicht mehr aus der Hand. Nebojsa Simic im Tor war der starke Rückhalt einer insgesamt starken Mannschaft. 

Am 28. April und 5. Mai geht es für Melsungen in der Runde der letzten Acht gegen den FC Porto. Dabei haben die Nordhessen zuerst Heimrecht.

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