Nach Aufholjagd: Melsungen im European-League-Viertelfinale

Kassel (dpa/lhe) - Die MT Melsungen hat das Handball-Wunder geschafft und ist ins Viertelfinale der European League eingezogen. Im zweiten und entscheidenden Playoff-Spiel gegen Fredericia Handboldklub aus Dänemark gewannen die Nordhessen mit 35:26 (17:12) und konnten damit die 29:35-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Bester Werfer war Mohamed Darmoul mit neun Toren.

Melsungen zeigte von Beginn an ein anderes Gesicht als noch vor einer Woche in Dänemark. Konzentriert und griffig in der Abwehr, nach vorn mit gutem Tempo lagen die Hausherren früh in Front. Doch die Dänen blieben dran. Erst kurz vor der Pause stellte die MT auf fünf Tore Vorsprung. Die Zuschauer spürten, dass das Weiterkommen in greifbare Nähe gerückt war und trieben die Spieler auch nach dem Wiederanpfiff lautstark an.

Im Viertelfinale gegen den FC Porto

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Nur drei Minuten später war es dann so weit. Melsungen hatte erstmals sechs Tore Vorsprung (19:13/34. Minute). Bis Mitte der zweiten Halbzeit wuchs der Vorsprung auf neun Tore an. Das gaben die Hausherren nicht mehr aus der Hand. Nebojsa Simic im Tor war der starke Rückhalt einer insgesamt starken Mannschaft.