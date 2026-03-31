European League

Handball: Melsungen verliert Playoff-Hinspiel in Dänemark

Nach einer deutlichen Auswärtsniederlage steht Melsungen im Rückspiel gegen Fredericia unter Druck. Schafft das Team aus Hessen noch den Sprung ins Viertelfinale der European League?

Timo Kastening ging mit der MT Melsungen in Dänemark als Verlierer vom Platz. (Archivbild) Foto: Patrick Süphke/dpa
Timo Kastening ging mit der MT Melsungen in Dänemark als Verlierer vom Platz. (Archivbild)

Fredericia (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen müssen um den Einzug ins Viertelfinale der European League bangen. Die Nordhessen verloren das Playoff-Hinspiel beim Fredericia Handboldklub in Dänemark mit 29:35 (13:19). Das Rückspiel findet am nächsten Dienstag in Kassel statt. In einem möglichen Viertelfinale würde das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo am 28. April und 5. Mai auf den FC Porto treffen. 

Bester Werfer für Melsungen war Nationalspieler Timo Kastening mit sieben Toren. Für die erfolgreichen Dänen erzielte Evgeni Pevnov acht Treffer. 

Melsungen permanent in Rückstand

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Das Team aus Melsungen lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Gastgeber bauten ihren Vorsprung bis zum Ende der ersten Halbzeit kontinuierlich auf 19:13 aus. Auch nach der Pause schaffte es die MT nicht, den Dänen das Spiel aus den Händen zu nehmen. Zwischenzeitlich führte Fredericia sogar mit zehn Toren (29:19). Erst gegen Ende der Partie konnte Melsungen hohen Rückstand noch auf sechs Tore verkürzen.

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