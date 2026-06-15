Nach blutigem Streit: 33-Jähriger in U-Haft
Ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Zwei Männer werden schwer, ein weiterer lebensgefährlich verletzt. Nun ermittelt die Polizei.
Crailsheim (dpa/lsw) - Nach einem blutigen Streit zwischen zwei Gruppen in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag soll ein 33-Jähriger einen 25-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich am Bauch und einen 24-Jährigen schwer an der Brust verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Noch seien die Hintergründe des Streits weitgehend unklar.
Der mutmaßliche Täter wurde bei der Auseinandersetzung selbst schwer am Unterarm verletzt. Auch ein 34-jähriger Begleiter des Mannes soll beteiligt gewesen sein. Gegen den 25-jährigen Verletzten sowie den 34-Jährigen wurden ebenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet. Angaben zu den Delikten machte die Polizei nicht. Warum der Streit eskaliert ist und welche Rolle die Beteiligten dabei spielten, ist Gegenstand der Ermittlungen.