Gebäude unbewohnbar

Nach Brand in Pleidelsheim - Stadt startet Spendenkampagne

Flammen zerstören Geschichte und das Zuhause von über 20 Menschen. Darunter sind auch zwei Familien mit Kindern. Die Stadt will den Betroffenen nun helfen.

Das Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert musste bei den Löscharbeiten komplett abgerissen werden. Foto: Andreas Rometsch/rometsch/dpa
Das Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert musste bei den Löscharbeiten komplett abgerissen werden.

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Nachdem durch einen Brand ein historisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in Pleidelsheim völlig zerstört worden ist, hat die Stadt eine Spendenkampagne gestartet. Die Bewohner hätten durch die Flammen alles verloren und stünden vor dem Nichts, hieß es in dem Spendenaufruf. Sowohl das historische Gebäude als auch ein angrenzendes Haus seien unbewohnbar. 

In den Gebäuden lebten nach Angaben der Stadt insgesamt 21 Menschen, darunter auch zwei Familien mit kleinen Kindern. «Innerhalb weniger Stunden verloren sie ihr Zuhause, ihre persönlichen Erinnerungen und viele Dinge, die ein Leben ausmachen.» Auch mehrere Geschäftsbesitzer hätten ihre Existenzgrundlage in den Flammen verloren. Die Spenden sollten den Betroffenen jetzt schnell und unbürokratisch helfen. Zuvor hatte die «Cannstatter Zeitung» über die Spendenkampagne berichtet. 

Mindestens 1,5 Millionen Euro Schaden

Das Feuer war am Sonntag im Dachstuhl eines der Häuser ausgebrochen. Von dort sollen die Flammen auf das angrenzende historische Fachwerkgebäude übergegriffen haben. Sechs Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 1,5 Millionen Euro. 

Laut Polizei sollte der Brandort als nächstes von Gutachtern und Kräften der Spurensicherung untersucht werden. Bislang machte die Polizei keine Angaben zur möglichen Brandursache. 

Bürgermeisterin: «Mein Herz blutet»

Das Fachwerkhaus musste nach dem Brand komplett abgerissen werden, um alle Glutnester zu löschen. Es ist eines der ältesten Gebäude und ein zentrales Merkmal des Ortes. «Mein Herz blutet», sagte Bürgermeisterin Sabrina Lee angesichts des Verlusts des historischen Gebäudes. Zunächst hatte sie gehofft, dass Teile des uralten Gebäudes noch zu retten seien.

