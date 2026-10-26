Fußball-Bundesliga

Nach brutalem Zusammenprall: Badé erleidet Schädelprellung

Kurz vor Hoffenheims zweitem Treffer prallte Leverkusens Loic Badé heftig mit Max Moerstedt zusammen. Der Franzose war kurzzeitig «komplett weg» – wie geht es für ihn weiter?

Badé wurde verletzt vom Feld getragen. Foto: Uwe Anspach/dpa
Badé wurde verletzt vom Feld getragen.

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist muss vorerst auf Abwehrspieler Loic Badé verzichten. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit waren der 26-Jährige und Gegenspieler Max Moerstedt am Sonntag beim 0:3 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Luft mit großer Wucht mit den Köpfen zusammengeprallt. Damit erlitt Badé eine Schädelprellung sowie eine Platzwunde, wie Bayer mitteilte. Der Franzose wurde eingehend neurologisch untersucht und fällt vorerst aus. Wie lange, ist nicht klar.

Leverkusens Trainer Carles Martinez hatte nach dem Spiel erklärt, dass sich Badé an nichts erinnern konnte und kurzzeitig «komplett weg» gewesen sei. Später war er aber ansprechbar, duschte und reiste mit dem Team zurück.

Zudem fällt in den kommenden Partien laut Vereinsmitteilung auch Offensivspieler Moussa Diaby aus. Der 27-jährige Franzose zog sich in Sinsheim eine Faszienverletzung im hinteren rechten Oberschenkel zu. Diaby soll der Werkself nach der Länderspielpause im November wieder zur Verfügung stehen können.

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