Nach Casinogewinn: 33-Jähriger wird ausgeraubt
Wie gewonnen, so zerronnen: Als der Mann seinen Gewinn in Baden-Baden zählt, wird er überfallen. Die Täter erbeuten die komplette Summe.
Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger ist nach einem Casinogewinn in Baden-Baden ausgeraubt worden. Die Täter erbeuteten 2.800 Euro, wie die Polizei mitteilte. Als der Mann am Samstagabend auf einer Sitzbank seinen Gewinn gezählt habe, sollen zwei Jugendliche von hinten auf ihn zugegangen sein, während sich zugleich eine Gruppe mit acht Menschen von vorne näherte.
Einer der beiden Jugendlichen sei mit einem Springmesser bewaffnet gewesen. Eine Person aus der Gruppe soll den 33-Jährigen mit einem Gegenstand geschlagen haben, während ein anderer Täter die 2.800 Euro an sich genommen habe. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.