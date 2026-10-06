Nach Einsturz: Neues Dach für Elisabethkirche in Kassel
Vor fast drei Jahren stürzte das Dach der Elisabethkirche in Kassel auf voller Länge ein. Nun startet der Wiederaufbau. Am Dienstag gibt es aktuelle Informationen zum Stand der Bauarbeiten.
Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Einsturz des Dachs der Elisabethkirche in Kassel vor fast drei Jahren geht der Wiederaufbau voran. Das Gotteshaus soll nun ein neues Dach bekommen, wie der Pfarrgemeinderat der Kirche mitteilte. Über die Arbeiten informiert am Dienstag (11.00 Uhr) unter anderem der Diözesanbaumeister des Bistums Fulda, Martin Matl.
Das Dach war am 6. November 2023 auf voller Länge eingestürzt. Ein Kirchenmitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Einsturzes im Gebäude war, blieb unverletzt.
Zu wenig Kleber
Einem Gutachten aus dem Jahr 2024 zufolge hatte ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu dem Einsturz der 1959/1960 gebauten Dachkonstruktion geführt. Demnach war die Verleimung der Holzträger aus heutiger Sicht mangelhaft. Die Träger hätten nach dem heutigen Stand der Technik größer dimensioniert sein müssen. Zudem traten über Jahre hinweg witterungs- und konstruktionsbedingte zusätzliche Spannungen in der Dachkonstruktion auf.
Eine nachträgliche Materialprüfung durch Wissenschaftler der Universität Kassel bestätigte kürzlich, dass fehlender beziehungsweise unregelmäßig aufgetragener Leim der Grund für den Dacheinsturz war.