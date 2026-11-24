Nach Fund von fünf Toten - Bewohner dürfen in Haus zurück
Fünf Menschen starben am Montagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Kehl. Nun dürfen die restlichen Bewohner dorthin zurückkehren.
Kehl (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Tod von fünf Menschen in einem Mehrfamilienhaus in Kehl (Ortenaukreis) dürfen die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Gebäude wurde von der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft am späten Nachmittag wieder freigegeben, wie die Stadt Kehl mitteilte.
Das Haus war am Montag zur Gefahrenabwehr und Klärung der Todesursache beschlagnahmt worden. Die Feuerwehr hatte nach dem Fund der Toten alle elf Wohnungen geöffnet und teils aufgebrochen, um auszuschließen, dass weitere Menschen in Not sind.
In dem Mehrfamilienhaus waren am Montag drei Kinder im Alter von 10, 13 und 14 Jahren, ihr 46 Jahre alter Vater und dessen 74 Jahre alte Mutter sowie Großmutter der Kinder gestorben. Ein 12-jähriger Junge und ein 11 Jahre altes Mädchen überlebten schwer verletzt, sind der Polizei zufolge jedoch in kritischem Zustand. Die Feuerwehr geht davon aus, dass in der Wohnung Kohlenmonoxid austrat. Ob ein technischer Defekt oder eine Straftat zugrunde liegen, ist offen.