Nach Geisterfahrt auf A45: Zwölfjährige gestorben

Florstadt (dpa) - Nach dem schweren Unfall mit einer Geisterfahrerin auf der A45 nahe dem hessischen Florstadt ist eines der drei lebensgefährlich verletzten Kinder gestorben. Das zwölfjährige Mädchen sei am frühen Dienstagabend infolge seiner Verletzungen gestorben, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Die Mutter der Kinder war in der Nacht zum Sonntag an der Anschlussstelle Florstadt in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren und kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit mit dem Auto eines 70-Jährigen frontal zusammengestoßen. Der Mann und die 34-Jährige aus Obernburg im Landkreis Miltenberg in Unterfranken waren gestorben.

Ihr Ehemann und ihre drei Kinder im Alter zwischen 10 und 15 Jahren wurden schwerst verletzt. Der Mann und zwei der Kinder befinden sich nach Angaben der Polizei weiterhin in kritischem Zustand.

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