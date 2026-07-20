Frontalzusammenstoß

Nach Unfall auf A45: Verletzte kämpfen weiter um ihr Leben

Nach dem folgenschweren Unfall einer Geisterfahrerin ist der Zustand ihrer schwer verletzten Kinder und ihres Ehemanns unverändert kritisch. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Bei dem Unfall kamen die Geisterfahrerin und ein 70-Jähriger ums Leben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Bei dem Unfall kamen die Geisterfahrerin und ein 70-Jähriger ums Leben. (Symbolbild)

Florstadt (dpa) - Nach dem schweren Unfall mit einer Geisterfahrerin auf der A45 in Mittelhessen ist der Zustand der vier lebensgefährlich verletzten Menschen laut Polizei unverändert. Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um die drei Kinder der Frau im Alter zwischen 10 und 15 Jahren und deren Mann. Die Frau war nach bisherigen Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag an der Anschlussstelle Florstadt in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren und kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit mit dem Auto eines 70-Jährigen frontal zusammengestoßen. 

Der 70-jährige Mann und die 34-Jährige aus Obernburg im Landkreis Miltenberg in Unterfranken wurden bei dem Unfall getötet. Durch den Zusammenprall waren alle Insassen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden und mussten befreit werden. Sie wurden teilweise mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter.

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