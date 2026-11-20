Nach gescheitertem Abwahlverfahren: Rendel verlässt SPD
Der Abwahl entging David Rendel nur knapp, nun verlässt der Raunheimer Bürgermeister die SPD. Was ihn an der Partei enttäuscht hat.
Raunheim/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Der nach einem gescheiterten Abwahlverfahren weiter amtierende Bürgermeister von Raunheim, David Rendel, ist aus der SPD ausgetreten. Er begründete dies in einem Facebook-Beitrag unter anderem damit, dass die SPD im Zuge des Abwahlverfahrens die Unterstützung für ihn habe ruhen lassen.
«Nicht allein diese Entscheidung, sondern vor allem die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, hat mich tief enttäuscht», schrieb Rendel. Der Deutschen Presse-Agentur bestätigte er die Echtheit des Facebook-Beitrags. Zuvor hatten mehrere Medien über seinen Parteiaustritt berichtet.
Rendel kündigte an, sein Bürgermeisteramt künftig parteilos weiterzuführen. Ein Bürgerentscheid über seine Abwahl war am 28. September gescheitert. Zwar hatte eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der Stadt im Kreis Groß-Gerau gegen ihn gestimmt, die ebenfalls erforderliche absolute Zahl von Stimmen für die Abwahl (Quorum) wurde aber um etwa 300 Stimmen verfehlt.
Hintergrund des Abwahlverfahrens ist ein Streit um die Rückzahlung von Provisionen gewesen, die an einen Mitarbeiter eines städtischen Eigenbetriebs gezahlt worden waren.
Rendel steht am 8. Dezember außerdem vor dem Amtsgericht Rüsselsheim, weil ihm versuchte Nötigung vorgeworfen wird. Es soll vor einer Stadtverordnetenversammlung, bei der es um seine Abwahl ging, einen Zeugen auf ein Video mit «kompromittierenden Inhalten» angesprochen haben. Die Entscheidung des Stadtverordneten wurde laut Gericht davon aber letztlich nicht beeinflusst. Rendel selbst weist die Vorwürfe zurück.