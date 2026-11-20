Raunheim/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Der nach einem gescheiterten Abwahlverfahren weiter amtierende Bürgermeister von Raunheim, David Rendel, ist aus der SPD ausgetreten. Er begründete dies in einem Facebook-Beitrag unter anderem damit, dass die SPD im Zuge des Abwahlverfahrens die Unterstützung für ihn habe ruhen lassen.

«Nicht allein diese Entscheidung, sondern vor allem die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, hat mich tief enttäuscht», schrieb Rendel. Der Deutschen Presse-Agentur bestätigte er die Echtheit des Facebook-Beitrags. Zuvor hatten mehrere Medien über seinen Parteiaustritt berichtet.

Rendel kündigte an, sein Bürgermeisteramt künftig parteilos weiterzuführen. Ein Bürgerentscheid über seine Abwahl war am 28. September gescheitert. Zwar hatte eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der Stadt im Kreis Groß-Gerau gegen ihn gestimmt, die ebenfalls erforderliche absolute Zahl von Stimmen für die Abwahl (Quorum) wurde aber um etwa 300 Stimmen verfehlt.

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Hintergrund des Abwahlverfahrens ist ein Streit um die Rückzahlung von Provisionen gewesen, die an einen Mitarbeiter eines städtischen Eigenbetriebs gezahlt worden waren.