Nach Wahlabend in Raunheim: Papier geschreddert aufgefunden

Raunheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach einem Bürgerentscheid in Raunheim (Landkreis Groß-Gerau) hat die Polizei im Rathaus zwei Müllsäcke mit geschreddertem Papier sichergestellt. Nach Angaben der Polizei war sie nach Schließung der Wahllokale über den Fund im Keller des Rathauses informiert worden. «In der Tat konnte man sagen, dass da geschreddertes Papier drin war und auch ein grauer Umschlag, wo Wahlsache draufstand», erklärte ein Sprecher am Morgen.

Ob es sich tatsächlich um Wahlunterlagen handelt und ob ein Bezug zu dem Bürgerentscheid über die Abwahl von Bürgermeister David Rendel (SPD) besteht, war zunächst unklar. Das müssten die weiteren Ermittlungen klären, so der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.

Bürgerentscheid gescheitert

Der Bürgerentscheid über die Abwahl Rendels war am Sonntag gescheitert. Zwar stimmte eine deutliche Mehrheit gegen den Bürgermeister, das erforderliche Quorum wurde aber nicht erreicht.

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