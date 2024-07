Nach Hitzeschlägen in Bus - Ermittlungen gegen Fahrer

Lichtenfels (dpa) - Nachdem mehr als ein Dutzend Pfadfinder bei einer Fahrt in einem überhitzten Bus am Freitag verletzt worden waren, ermittelt die Polizei nun gegen den Busfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es der 57-Jährige unterlassen, für ausreichend Belüftung zu sorgen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag mit. Daher bestehe der Verdacht auf Körperverletzung.