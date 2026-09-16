Zwei Brände in Folge

Nach Kellerbränden in Mannheim: 37-Jähriger in Haft

Zweimal brannte es in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus: Die Polizei vermutet Brandstiftung und nahm einen 37-Jährigen fest. Welche Fragen die Ermittler jetzt beschäftigen.

Die Polizei nahm einen 37-Jährigen fest. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nahm einen 37-Jährigen fest. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen 37-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er werde verdächtigt, mindestens einen von zwei Bränden im Keller eines Mannheimer Mehrfamilienhauses gelegt zu haben. 

Laut Polizei hatte es in dem Gebäude in den vergangenen Wochen zweimal im Keller gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände gelöscht. Beim ersten Brand wurde laut Polizei niemand verletzt, beim zweiten Mal erlitten dagegen drei Menschen leichte Verletzungen. Sie hätten Brandgase eingeatmet. Der Schaden liege bei über 100.000 Euro, so die Polizei. 

Nach Ermittlungen der Polizei wird der Mann verdächtigt, den ersten Brand gelegt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei deshalb Untersuchungshaft angeordnet worden. Die Polizei ermittelt noch, ob der Mann auch für den zweiten Brand verantwortlich ist. Auch in diesem Fall gehe man von Brandstiftung aus.

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