Nach Klingelstreich: 78-Jähriger feuert Schreckschusspistole
Nach einem Klingelstreich soll ein Senior mit einer Schreckschusspistole vor seine Tür getreten sein und einen Schuss abgegeben haben. Die Polizei ermittelt.
Frankfurt (dpa/lhe) - Von einem Klingelstreich genervt soll ein 78-Jähriger in Frankfurt vor seiner Tür einen Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Zeugen beobachteten den Senior mit der Schreckschusswaffe und alarmierten die Polizei, wie diese mitteilte. Der Mann sei nach dem wiederholten Klingelstreich am Freitagabend vor die Tür getreten und habe in die Luft geschossen, es habe ein Knallgeräusch gegeben.
Waffe sichergestellt
Die Beamten stellten die Schreckschusspistole laut der Mitteilung sicher. Nun werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 78-Jährigen ermittelt.