Kriminalität

Nach Konzert: Polizei zieht Bilanz zu Unruhen in Frankfurt

Nach dem Konzert von Max Korzh meldet die Polizei 63 Festnahmen, davon 11 Strafanzeigen – meist wegen Körperverletzung und Widerstands.

Bis zu 2.000 Fans versammelten sich, Pyrotechnik und Feuerwerk sorgten für Chaos am Wochenende am Rande eines Rap-Konzerts in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Bis zu 2.000 Fans versammelten sich, Pyrotechnik und Feuerwerk sorgten für Chaos am Wochenende am Rande eines Rap-Konzerts in Frankfurt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Unruhen im Zusammenhang mit dem Konzert des belarussischen Rappers Max Korzh in Frankfurt hat sich die Lage wieder beruhigt. Wie die Polizei mitteilte, beschränkten sich die Ausschreitungen auf die Tage vor dem Konzert sowie den Veranstaltungstag selbst.

Insgesamt wurden 63 Menschen festgenommen, kontrolliert oder des Platzes verwiesen. Zu Strafanzeigen kam es in 11 Fällen hauptsächlich wegen Körperverletzungsdelikten unter den Fans und Widerstands gegen die Polizeibeamten. 

Während des Konzertes am Samstagabend im Deutsche Bank Park mit rund 27.000 Besuchern sowie bereits an den Tagen zuvor war in Frankfurt wiederholt Pyrotechnik und Feuerwerk gezündet worden. Bei Fanansammlungen von bis zu 2.000 Menschen im Frankfurter Stadtgebiet musste die Polizei mehrfach einschreiten.

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