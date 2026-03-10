Nach Leichenfund in Rüsselsheim - 21-Jähriger muss in U-Haft
Eine 32-Jährige wird am Sonntag tot aufgefunden, die Polizei nimmt kurz darauf einen Verdächtigen fest. Jetzt gibt es unter anderem zum Verhältnis der beiden neue Erkenntnisse.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer toten Frau in Rüsselsheim sitzt ein in der Nähe des Tatorts festgenommener 21-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Die Obduktion der 32-jährigen Frau habe ergeben, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen sei, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei gemeinsam mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen das Opfer und der 21-Jährige in einer Beziehung gewesen sein.
Die Frau war am Sonntagabend in einer Wohnung in Rüsselsheim gefunden worden. Noch am selben Abend hatte die Polizei den 21-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Er sei am Montag einer Richterin vorgeführt und dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, hieß es.
Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Schon am Sonntag war ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen worden. «Die Gesamtumstände und die Auffindesituation» hätten darauf hingedeutet, hieß es. Weitere Details, etwa zur genauen Todesursache, nannten Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nicht.