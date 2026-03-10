Nach Leichenfund in Rüsselsheim - 21-Jähriger muss in U-Haft

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer toten Frau in Rüsselsheim sitzt ein in der Nähe des Tatorts festgenommener 21-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Die Obduktion der 32-jährigen Frau habe ergeben, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen sei, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei gemeinsam mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen das Opfer und der 21-Jährige in einer Beziehung gewesen sein.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Frau war am Sonntagabend in einer Wohnung in Rüsselsheim gefunden worden. Noch am selben Abend hatte die Polizei den 21-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Er sei am Montag einer Richterin vorgeführt und dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, hieß es.