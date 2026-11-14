Flugunfall bei Riedlingen

Nach Motorausfall: Leichtflugzeug verunglückt in der Donau

Beim Versuch, notzulanden, streift ein Ultraleichtflugzeug einen Hochwasserdamm bei Riedlingen und rutscht mit der Front in die Donau. Inzwischen ist die Ursache geklärt.

Das Ultraleichtflugzeug hing nach einem Flugunfall mit dem vorderen Teil in der Donau. Foto: Thomas Warnack/dpa
Das Ultraleichtflugzeug hing nach einem Flugunfall mit dem vorderen Teil in der Donau.

Riedlingen (dpa/lsw) - Nach dem Unglück eines Ultraleichtflugzeugs in der Donau bei Riedlingen (Landkreis Biberach) ist die Ursache geklärt: Wegen eines Motorausfalls musste die Maschine notlanden. Der 73-jährige Pilot konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Auf dem Rückflug zum Flugplatz war am Freitag den Angaben zufolge der Motor ausgefallen. Das Kleinflugzeug sank daraufhin zu schnell und erreichte die gegenüberliegende Landebahn nicht mehr. Es streifte einen Hochwasserdamm und blieb mit der Nase im Wasser hängen. Der Pilot war allein an Bord, noch in der Luft informierte er den Flugplatz über die bevorstehende Notlandung. 

An dem Flugzeug riss das Fahrwerk ab und der Rumpf wurde beschädigt. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Umweltgefährdende Stoffe traten nicht aus.

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