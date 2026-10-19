Mann schwer verletzt

Nach mutmaßlichem Machetenangriff: Mann in U- Haft

Mehrfach soll ein 33-Jähriger einen anderen Mann in einer Bar mit einer Machete attackiert haben. Der Angreifer flieht - wenige Stunden später rückt das Spezialeinsatzkommando an.

Das SEK greift ein. (Symbolbild) Foto: Heiko Becker/dpa
Das SEK greift ein. (Symbolbild)

Winnenden (dpa/lsw) - Ein 33-jähriger Mann soll einen 53-Jährigen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt haben. Der zunächst flüchtige Mann sei später festgenommen und sitze nun in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. 

Demnach stritten sich die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache am Freitag in einer Bar, woraufhin der 33-Jährige den 53-Jährigen mit der Machete angegriffen und an Gesicht, Kopf und Armen verletzt haben soll. In der Folge sei der Angreifer geflohen, der 53-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden. 

Rund fünf Stunden später konnten Spezialkräfte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen, wie es hieß. Die Beamten fanden den Angaben zufolge die mutmaßliche Tatwaffe und andere Beweismittel in der Wohnung. 

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Der 33-Jährige kosovarische Staatsangehörige sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt worden. Diese habe den beantragten Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der Mann sei daraufhin in ein Gefängnis gebracht worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter zum genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat.

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