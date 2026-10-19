Nach mutmaßlichem Machetenangriff: Mann in U- Haft

Winnenden (dpa/lsw) - Ein 33-jähriger Mann soll einen 53-Jährigen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt haben. Der zunächst flüchtige Mann sei später festgenommen und sitze nun in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Demnach stritten sich die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache am Freitag in einer Bar, woraufhin der 33-Jährige den 53-Jährigen mit der Machete angegriffen und an Gesicht, Kopf und Armen verletzt haben soll. In der Folge sei der Angreifer geflohen, der 53-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Rund fünf Stunden später konnten Spezialkräfte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen, wie es hieß. Die Beamten fanden den Angaben zufolge die mutmaßliche Tatwaffe und andere Beweismittel in der Wohnung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum