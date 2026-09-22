Vollsperrung

Nach tödlichem Lkw-Unfall: Sperrung der A45 aufgehoben

Aus bislang unklarer Ursache war der Lastwagen am Montagnachmittag von der Fahrbahn abgekommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Mittlerweile konnte die Vollsperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Mittlerweile konnte die Vollsperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden. (Symbolbild)

Altenstadt (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Lkw-Unfall auf der A45 bei Altenstadt im Wetteraukreis ist die Sperrung in Richtung Süden aufgehoben. Das teilte die Polizei mit. Für die Dauer der Bergungsarbeiten hatte die Fahrbahn zwischenzeitlich voll gesperrt werden müssen.

Ein mit Zementsäcken beladener Sattelzug war am Montagnachmittag durch die äußere Leitplanke gebrochen und die Böschung hinabgestürzt. Die Bergung des Lastwagens sei aufwendig gewesen, habe aber in der Nacht abgeschlossen werden können. Im Anschluss habe die Fahrbahn noch gereinigt werden müssen. Am frühen Morgen sei die Strecke wieder freigegeben worden. 

Bei dem Unfall kam der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer ums Leben. Warum er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist nach Angaben eines Polizeisprechers weiterhin unklar. Ein Gutachter sei zur weiteren Klärung der Unfallursache eingeschaltet worden.

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