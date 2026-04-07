Nach Überfall an Treppe: Senior stirbt an Verletzungen

Bensheim (dpa/lhe) - Nachdem ein 83-Jähriger im südhessischen Bensheim von einem Unbekannten beklaut und dann rückwärts eine Treppe hinuntergestoßen wurde, ist der schwer verletzte Senior einige Tage später im Krankenhaus gestorben. Die genaue Ursache seines Todes sei noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen den Unbekannten werde nun wegen des Verdachts des Raubes mit Todesfolge ermittelt.

Er soll laut der Mitteilung Ende März den Geldbeutel des Seniors aus dessen Rollator gestohlen und ihn anschließend rückwärts eine Treppe hinuntergestoßen haben. Dann soll er zu Fuß geflüchtet sein.

Der Senior habe bei dem Überfall eine Platzwunde und ein Hämatom am Kopf erlitten, teilte zuvor die Polizei mit. Am Ostersonntag sei der Mann gestorben, eine Obduktion stehe noch aus. Die Ermittler suchen Zeugen der Tat.