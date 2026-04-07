Treppe hinuntergestoßen

Nach Angriff in Bensheim: 83-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Nach einem Überfall wird ein 83-Jähriger Ende März eine Treppe rückwärts hinuntergestoßen. Am Wochenende ist der Mann im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht weiter nach dem Täter.

Der 83-Jährige wurde nach dem Überfall eine Treppe hinuntergestoßen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Der 83-Jährige wurde nach dem Überfall eine Treppe hinuntergestoßen (Symbolbild).

Bensheim. Der 83-jährige Mann, der in Bensheim bestohlen und eine Treppe hinuntergestoßen wurde, ist am Sonntag (5. April) in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei ermitteln nun Staatsanwaltschft und Kripo wegen des Verdachts des Raubes mit Todesfolge. Auf richterliche Anordnung soll nun eine Obduktion weiteren Aufschluss über die genaue Todesursache des Mannes geben.

Am 27. März hatte ein unbekannter Täter in der Promenadenstraße den Geldbeutel des 83-Jährigen aus dessen Rollator gestohlen und den Mann anschließend rückwärts eine Treppe hinuntergestoßen. Der 83-Jährige erlitt dadurch eine schwere Verletzung am Kopf. Der Angreifer flüchtete anschließend zu Fuß. Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitage-Bart. Er trug eine helle Jacke dunkle Hose und schwarze Basecap. Nach Angaben des verstorbenen 83-Jährigen soll der Täter ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen. (heh)

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