Orientierungslos weggelaufen?

Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer mit Hubschrauber im Wald

Die Polizei findet im Kreis Heidenheim ein Unfallauto im Wald, den Fahrer jedoch nicht. Die Einsatzkräfte machen sich deshalb auf die Suche - auch aus der Luft.

Die Polizei sucht auch mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer des Unfallautos. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht auch mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer des Unfallautos. (Symbolbild)

Gerstetten (dpa/lsw) - Nach einem Autounfall auf einer Landstraße im Kreis Heidenheim sucht die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer des Wagens. Das stark beschädigte Auto war auf der Strecke zwischen Gerstetten und Altheim (Alb) abseits der Straße an einem Baum gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich nur eine Person in dem Fahrzeug befand - konnte am Unfallort allerdings niemanden ausmachen.

Deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass der Fahrer - möglicherweise orientierungslos - in den umliegenden Wald gelaufen ist. Die Suche diene primär seinem Schutz, erklärte die Polizei. Wer gefahren ist und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autobrand auf A5: Polizei sucht im Wald nach Fahrer
Sperrung

Autobrand auf A5: Polizei sucht im Wald nach Fahrer

Die rechte Spur der A5 bleibt nach einem Fahrzeugbrand gesperrt. Der Fahrer verschwand laut Polizei in Richtung Wald – die Suche läuft noch.

16.09.2026

Rätsel um Unfallort: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer
Mit kaputtem Auto unterwegs

Rätsel um Unfallort: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Mit frischen Unfallschäden am Auto fährt ein Betrunkener über die Autobahn. An einer roten Ampel nimmt die Polizei ihn fest. Wer weiß, wo der Fahrer in einen Unfall verwickelt war?

25.05.2026

Auto prallt gegen Baum - Fahrer und Verletzter flüchten
Unfall

Auto prallt gegen Baum - Fahrer und Verletzter flüchten

In einem Wald bei Hardheim findet die Polizei einen Unfallwagen mit Blutspuren - aber keine Insassen. Doch die Ermittler haben einen Verdacht.

21.01.2026

Wiesloch: Polizei sucht mit Hubschrauber - Fahrer nach Unfall auf L723 verschwunden
Verkehr

Wiesloch: Polizei sucht mit Hubschrauber - Fahrer nach Unfall auf L723 verschwunden

Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein, um den Mann zu finden. Es gab auch Verletzte.

07.02.2025

Polizei sucht nach mutmaßlichem Unfallfahrer
Flüchtiger Unbekannter

Polizei sucht nach mutmaßlichem Unfallfahrer

Ein Verkehrsunfall in Osthessen stellt die Polizei vor die Frage: Wer saß am Steuer? Eine erste Suche nach dem Unbekannten endet erfolglos.

26.10.2024