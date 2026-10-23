Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer mit Hubschrauber im Wald
Die Polizei findet im Kreis Heidenheim ein Unfallauto im Wald, den Fahrer jedoch nicht. Die Einsatzkräfte machen sich deshalb auf die Suche - auch aus der Luft.
Gerstetten (dpa/lsw) - Nach einem Autounfall auf einer Landstraße im Kreis Heidenheim sucht die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer des Wagens. Das stark beschädigte Auto war auf der Strecke zwischen Gerstetten und Altheim (Alb) abseits der Straße an einem Baum gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich nur eine Person in dem Fahrzeug befand - konnte am Unfallort allerdings niemanden ausmachen.
Deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass der Fahrer - möglicherweise orientierungslos - in den umliegenden Wald gelaufen ist. Die Suche diene primär seinem Schutz, erklärte die Polizei. Wer gefahren ist und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.