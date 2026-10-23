Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer mit Hubschrauber im Wald

Gerstetten (dpa/lsw) - Nach einem Autounfall auf einer Landstraße im Kreis Heidenheim sucht die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach dem Fahrer des Wagens. Das stark beschädigte Auto war auf der Strecke zwischen Gerstetten und Altheim (Alb) abseits der Straße an einem Baum gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich nur eine Person in dem Fahrzeug befand - konnte am Unfallort allerdings niemanden ausmachen.