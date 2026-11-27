Nächtlicher Stadtbummel: Hausschwein hält Polizei auf Trab
Ein tierischer Verkehrsteilnehmer ist nachts im Ortenaukreis unterwegs. Die Polizei findet das ausgebüxte Schwein. Wie es den Beamten gelingt, das Tier zu fangen.
Hausach (dpa/lsw) - Während die Menschen in Hausach (Ortenaukreis) schliefen, war ein Hausschwein auf Tour: Der Ausreißer spazierte nachts durch die Straßen und hielt die Polizei auf Trab. Das Schwein schien weder von der frühen Uhrzeit noch vom spärlichen Verkehr beeindruckt zu sein, wie die Polizei mitteilte.
Die Beamten fanden das Schwein und legten ihm den Angaben zufolge ein Seil an. Damit war der Rundgang beendet.
Wenig später sei der erleichterte Besitzer herbeigeeilt. Verletzt wurde niemand, es kam auch zu keinem Unfall, wie es hieß. Und was war das Fazit der Beamten im Einsatz? «Schwein gehabt.»