«Nah, laut, mit Herz»: Comedy-Krone für Parshad Esmaeili
Läuft für die Komikerin aus Hessen: 2026 bekam sie ihre eigene TV-Show, bei der «Wetten dass..?»-Neuauflage wird sie Backstage-Reporterin. Vom Radiosender 1Live gibt es kurz zuvor noch einen Preis.
Köln/Bielefeld (dpa) - Die Comedienne Parshad Esmaeili wird in diesem Jahr bei der Verleihung der 1Live-Krone in der Kategorie «Beste Unterhaltung» ausgezeichnet. Die Redaktion des Radiosenders würdigt die 29-Jährige damit als «Entertainerin mit ganz eigener Stimme», wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilt.
«Sie bereichert die deutsche Unterhaltungslandschaft um Perspektiven, die zu selten im Mittelpunkt stehen», heißt es weiter. Als Künstlerin mit klarer Haltung erweitere sie die Blickwinkel von Comedy und mache daraus eine eigene Form von Unterhaltung, die der WDR als «nah, laut und mit Herz» beschreibt.
Esmaeili auf Erfolgskurs 2026
Die Komikerin aus Hessen hat auf Instagram, YouTube und TikTok insgesamt über eine Million Follower. Bei der Neuauflage der Samstagabend-Show «Wetten dass..?» wird sie aus dem Backstage-Bereich berichten.
Im Frühjahr bekam sie bei ZDFneo ihre eigene TV-Rateshow, bei der sie Prominente herausfordert und spielerisch Klischees auf den Prüfstand stellt. Ebenfalls Anfang des Jahres hat sie ein autobiografisches Buch veröffentlicht, in dem sie von ihrer Kindheit mit einer alleinerziehenden Mutter berichtet.
Musikpreisverleihung Anfang Dezember in Bielefeld
Der WDR nennt die 1Live-Krone Deutschlands größten Musikpreis. Die Auszeichnungen werden am 3. Dezember vergeben, wobei die Preisträger in den meisten anderen Kategorien vorab von der Hörerschaft bestimmt werden. Zu den Nominierten in insgesamt sieben Publikumskategorien zählen in diesem Jahr etwa Ski Aggu, Ikkimel oder Nico Santos. Die Verleihungsparty im Bielefelder Lokschuppen wird live im WDR-Fernsehen, im Radio und online übertragen.