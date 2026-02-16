Fastnachtsbräuche

Narren stürmen Rottweil – wild, bunt und unerschütterlich

Tausende Narren sind am Fastnachtsmontag unterwegs. Mit den Zuschauern trotzen sie dem kühlen Wetter.

Seit dem frühen Morgen feiern in Rottweil die Narren. Foto: Silas Stein/dpa
Rottweil (dpa/lsw) - Tausende Narren haben bei teilweise bewölktem Himmel und Temperaturen nahe null Grad den Fastnachtsmontag mit bunten Umzügen und Partys gefeiert. Ein Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht war etwa der Narrensprung in Rottweil. Reiter und Musikkapellen strömten am frühen Morgen durch das Schwarze Tor der Stadt. Tausende Zuschauer freuten sich am Rand. Bekannt sind die Narren in Rottweil für die wilden Sprünge, die sie mit ihren Stangen vollführen. 

Einen Narren kann nichts erschüttern - auch nicht Kälte. Foto: Silas Stein/dpa
Fastnacht überwiegend traditionell geprägt 

Die Fastnacht im Südwesten ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere. Zum Häs - wie das Narrenkostüm auch genannt wird - tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarden.

Im rund 20 Kilometer entfernten Schramberg (Kreis Rottweil) geht es am Nachmittag dann wieder sehr nass zu: In geschmückten Holzzubern wollen Dutzende Narren-Teams das Flüsschen Schiltach hinabfahren.

